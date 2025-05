In einem Interview mit CNBC am Freitag sagte der Handelsbeauftragte der Vereinigten Staaten (USTR) Jamieson Greer, dass sie sich über Chinas Nichteinhaltung Sorgen machen und fügte hinzu, dass diese Situation angegangen werden muss, so Reuters.Wichtige Erkenntnisse"Wir haben andere Mittel, falls das Zollurteil in die andere Richtung geht.""Hatten E-Mails ...

Den vollständigen Artikel lesen ...