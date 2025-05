Passau - Mit gerade einmal 265 Gramm Geburtsgewicht ist in der Kinderklinik Dritter Orden Passau das kleinste lebende Frühgeborene in Bayern zur Welt gekommen.



Das hat deren Ärztlicher Direktor und Chefarzt, Matthias Keller, gegenüber der Mediengruppe Bayern bestätigt. Damit reihe sich das Mädchen, das bereits im Februar geboren wurde, nach den Daten eines internationalen Registers der kleinsten überlebenden Frühgeborenen weltweit auf Platz 6 der weiblichen Frühgeborenen und Platz 14 aller Frühgeborenen ein.



"Bei all der Expertise unseres weltweit bekannten Versorgungszentrums für Neu- und Frühgeborene ist dieses Geburtsgewicht auch für unser Ärzte- und Pflegeteam und mich persönlich außergewöhnlich", sagte Keller. "Für uns ist dieses Mädchen ein kleines Wunder, da es dem Kind ausgezeichnet geht, es das Gewicht nun bereits mehr als vervierfacht hat und auch schon alleine trinkt. Bei einem solch niedrigen Geburtsgewicht ist die absolute Grenze des medizinisch und pflegerisch Machbaren erreicht."



Allein das Material etwa für Blutentnahmen oder für die Unterstützung der Atmung sei für diese Größe nicht verfügbar. "Außerdem kann jede kleine Veränderung und sei es nur ein kleiner Wassertropfen, der in den Schläuchen zur Unterstützung der Atmung steht, eine lebensbedrohende Komplikation auslösen", so Keller weiter. Deshalb habe das Kind rund um die Uhr in drei Schichten über Monate betreut werden müssen.





© 2025 dts Nachrichtenagentur