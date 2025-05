© Foto: Dall-E

Der chinesische Broker-Anbieter Futu Holdings verzeichnete nach am Donnerstag vorgelegten Zahlen einen explosiven Umsatzanstieg, die Aktie dürfte gefragt bleiben.Unter chinesischen Basiswerten sind aktuell BYD und Xiaomi die Lieblinge der Anlegerinnen und Anleger, während das Interesse beispielsweise an Alibaba spürbar nachgelassen hat. Der Grund hierfür ist das hohe Unternehmenswachstum der beiden. Wie so oft, wenn sich der Blick von Investoren auf einige wenige Werte verengt, geraten aber andere, noch vielversprechendere Unternehmen aus dem Blick. Dazu gehören beispielsweise Anta Sports, der nach Adidas und Nike drittgrößte Sportartikelhersteller der Welt, sowie der Broker-Anbieter Futu …