Baden-Baden - Popsängerin Sarah Connor steht neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Ihre Platte "Freigeistin" schaffte es aus dem Stand auf Rang eins. Die Südtiroler Punkband Unantastbar konnte mit "Für immer wir" als Neueinsteiger Platz zwei ergattern. US-Popstar Billie Eilish konnte sich mit "Hit Me Hard And Soft" vom neunten auf den dritten Rang verbessern.



In den Single-Charts können Pashanim und Ceren mit "Shabab(e)s im VIP" die Spitzenposition verteidigen. US-Musiker Alex Warren ist dahinter auf dem Silberrang zu finden. Deutschrapper Apache 207 gelingt mit "Morgen" der Neueinstieg auf Platz drei.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.





© 2025 dts Nachrichtenagentur