Wer bei Nvidia derzeit meckern will, muss das schon auf hohem Niveau tun. An der Kursentwicklung der Aktie könnte man zum Beispiel kritisieren: Der initiale Anstieg nach den Zahlen konnte gestern nur teilweise gehalten werden. Am Ende gab es ein Plus von drei statt sechs Prozent. Außerdem ist Börsen-Promi Jim Cramer enttäuscht, weil der Kurs auch heute zunächst nachgab.Klingt komisch, aber ist wohl kein Witz. Cramer schrieb jedenfalls vor dem offiziellen Handelsbeginn an den US-Börsen auf X: "Ich ...

