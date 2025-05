Zürich - Der Euro hat sich am Freitag zum US-Dollar wie auch zum Franken abgeschwächt. Am Nachmittag wurde der Euro zu 1,1333 Dollar gehandelt, nachdem er am Vorabend noch zu 1,1376 Dollar gehandelt wurde. Zur Schweizer Währung hat sich die europäischen Gemeinschaftswährung auf 0,9324 Franken verbilligt nach 0,9355 am Vorabend. Das Dollar/Franken-Paar hat sich derweil kaum von der Stelle bewegt. Am Nachmittag notiert die US-Währung bei 0,8227 Franken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...