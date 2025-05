The following instruments on Xetra do have their last trading day on 30.05.2025.

Die folgenden Instrumente auf Xetra haben ihren letzten Handelstag am 30.05.2025

.

ISIN Name

GB00B1XZS820 Anglo American PLC

DE000A31C305 Mynaric AG

IE000Y61WD48 KraneShares ICAV





© 2025 Xetra Newsboard