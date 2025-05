Paris / London / Zürich - Nach der schwachen Vorwoche hat der EuroStoxx 50 letztlich wieder an seinen Aufwärtstrend seit Mitte April angeknüpft. Auf Wochensicht schaffte der Leitindex der Eurozone am Freitag ein Plus von 0,8 Prozent. Für den Monat Mai steht ein Gewinn von 4 Prozent zu Buche. Entspannungssignale im Zollstreit der USA mit dem Rest der Welt und eine insgesamt freundlichere Anlegerstimmung hatten dafür gesorgt, dass der mit den massiven ...

