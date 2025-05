Vor den Zahlen, während der Präsentation und auch danach: DER AKTIONÄR agiert bei seinem Depotwert stets am Puls der Zeit. Daran dürfte sich so schnell nichts ändern. Nvidia ist trotz erheblicher Belastungen im China-Geschäft ein starker Start ins Fiskaljahr 2025/26 gelungen - inklusive mehrerer Rekorde. Besonders überzeugen konnte das in der Sparte "Data Center" gebündelte Geschäft mit KI-Chips und Lösungen für Hochleistungsrechnen. Ein Blick hinter die Rekordkulisse.

