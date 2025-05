Der Dow Jones testete am Freitag nach Donald Trumps neuerlichem Angriff auf China nach unten.Die Aktienmärkte bleiben zögerlich nach den rechtlichen Schwierigkeiten von Trumps Zöllen in dieser Woche.Die US PCE-Inflation kam wie erwartet, jedoch mit nach oben revidierten vorherigen Daten.Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) fiel am Freitag, da die ...

