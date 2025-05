Es geht um mehr als nur fahrerlose Autos. Für Tesla steht mit dem Robotaxi-Start eine ganze Zukunftsstrategie auf dem Spiel. Die Tech-Welt blickt gespannt auf die kommenden Wochen. Der US-Elektroautopionier Tesla mit Hauptsitz in Austin im US-Bundesstaat Texas hat Berichten zufolge mit ersten fahrerlosen Testfahrten seines Robotaxi-Dienstes in seiner Heimatstadt begonnen. Wie die auf Tesla spezialisierten Nachrichtenportale Not a Tesla App und Electrek ...

