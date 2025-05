Leverkusen - Offensivspieler Jeremie Frimpong verlässt Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen und wechselt zum FC Liverpool. Das teilte der Werksclub am Freitag mit und bestätigte damit lang anhaltende Gerüchte.



Der frisch gebackene Englische Meister habe die Ausstiegsklausel im Kontrakt des Flügelsprinters gezogen und den niederländischen Nationalspieler langfristig an sich gebunden, hieß es aus Leverkusen.



"Jeremie ist ein perfektes Beispiel für den Weg, den Bayer 04 Leverkusen schon oft mit Erfolg gegangen ist: Einen jungen, hochtalentierten Spieler aus einer kleinen Liga zu holen, ihn zu einem Leistungsträger zu entwickeln, um die eigenen Ziele zu erreichen und ihn dadurch für absolute europäische Topklubs interessant zu machen. Auch durch diesen Transfer können und werden wir den Leverkusener Kader der Zukunft gestalten", sagte Leverkusens Sportgeschäftsführer Simon Rolfes zu der Personalie. "Jerry war ein zentraler Spieler unserer Double-Mannschaft, er hat sich mit seiner speziellen Art und dank seiner guten Leistungen zu einem Publikumsliebling entwickelt."



Für Frimpong ist Bayer 04 nach eigener Aussage "eine ganz besondere Station meiner hoffentlich noch langen Karriere als Profi". Frimpong weiter: "Es ist unglaublich, was wir hier alle zusammen erreicht haben. Der Doublesieg war für mich ein bewegendes und unvergessliches Ereignis, weil ihn uns die wenigsten in dieser Art zugetraut hatten." Der 24-Jährige versicherte: "Ich werde immer ein Leverkusener sein. Dieser Verein bleibt ein wichtiger Teil meiner persönlichen Geschichte und ich danke Bayer 04 und den Fans für eine fantastische Zeit."



Für die Werkself erzielte der Angreifer in 190 Partien insgesamt 30 Treffer und sammelte 44 Vorlagen.





