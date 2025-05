Bitcoin-Korrektur setzt sich fort - Coinbase-Premium weckt Hoffnungen

Vom Allzeithoch gab es bei Bitcoin eine deutliche Korrektur. Aktuell kühlt sich der Markt ab und Gewinnmitnahmen drücken den Bitcoin-Kurs wieder auf rund 105.000 US-Dollar. Damit stehen für die vergangene Woche Kursverluste von rund 5 Prozent zu Buche. Der Bitcoin-Kurs fällt also weiter - doch das sogenannte Coinbase-Premium macht Hoffnung auf eine positive Kursentwicklung.

Institutionelle Nachfrage bleibt stark

Am 26. Mai 2025 wurden laut Daten von CryptoQuant rund 7.883 Bitcoin netto von Coinbase abgezogen - insgesamt sogar 8.742 BTC an einem Tag. Dies war der drittgrößte Abfluss des Monats. Da nahezu alle US-Spot-Bitcoin-ETFs - mit Ausnahme von Fidelity - ihre Coins über Coinbase beziehen, deutet eine solche Bewegung auf mögliche Käufe durch institutionelle Anleger oder ETF-Transaktionen hin.

Zusätzlich bleibt der sogenannte Coinbase Premium Index seit Wochen im positiven Bereich. Das bedeutet: US-Investoren sind bereit, höhere Preise für Bitcoin zu zahlen - ein typisches Verhalten institutioneller Käufer. Solche Premiums und Abflüsse gelten als bullisches Signal. Sollte die Nachfrage auf diesem Niveau bleiben, könnte dies eine neue Aufwärtsbewegung im Bitcoin-Markt einleiten, insbesondere wenn ETF-Zuflüsse zunehmen.

BTCBULL Presale profitiert von Bitcoin-Optimismus

Im Kryptomarkt suchen viele Anleger nach Projekten, die über rein spekulative Narrative hinausgehen. Vor allem in Phasen bullischer Marktbewegungen entsteht Raum für Tokens, die nicht nur kurzfristige Trends bedienen, sondern auch strukturelle Anreize setzen. BTCBULL nimmt in diesem Umfeld eine besondere Rolle ein, da das Projekt seine Attraktivität nicht nur an virale Elemente knüpft - sondern an den realen Kursverlauf von Bitcoin.

Das zentrale Merkmal von BTCBULL ist die direkte Verbindung zwischen der Kursentwicklung von Bitcoin und der Ausschüttung von Belohnungen. Ab einem BTC-Preis von 150.000 US-Dollar werden die ersten realen Bitcoin-Airdrops aktiviert. Steigt Bitcoin weiter in 50.000er-Schritten, werden jeweils zusätzliche Ausschüttungen freigeschaltet - bis hin zu einer Million US-Dollar. Insgesamt konnten im laufenden Presale bereits über 6,5 Millionen US-Dollar eingesammelt werden, ein Hinweis auf das starke Momentum hinter dem Projekt.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.