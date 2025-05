Berlin - Anlässlich des Internationalen Kindertages an diesem Sonntag verlangen die Grünen mehr politische Rechte für Minderjährige. Denise Loop, kinder- und jugendpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, sagte der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe): "Wir fordern die Herabsenkung des Wahlalters bei Bundestagswahlen auf 16 Jahre, um Teilhabe und demokratisches Bewusstsein zu stärken."



Außerdem ist Loop für eine Verankerung von Kinderrechten in der Verfassung. Sie sagte: "Kinderrechte gehören in unser Grundgesetz". Allerdings geht sie nicht davon aus, dass das in den kommenden Jahren passieren wird: "Leider wird es auch in dieser Wahlperiode keine parlamentarische Mehrheit für die Verankerung grundlegender Kinderrechte wie Schutz, Befähigung und Teilhabe geben."



Derweil hat Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) mehr Unterstützung für Eltern in Aussicht gestellt. Der Zeitung sagte sie: "Kinder brauchen Zuversicht und echte Chancen - für einen guten Start ins Leben und ein unbeschwertes Aufwachsen. Dafür brauchen sie vor allem stabile, unterstützende Familien, deshalb ist es mir wichtig, dass wir auch die Eltern stärken."



Weiter sagte Prien: "Unsere Aufgabe ist es, Kinder dabei zu unterstützen, ihre eigenen Wege zu gehen - mit Mut, mit Zielen und mit dem Selbstbewusstsein, ihre Interessen zu vertreten." Der Internationale Kindertag wird in vielen Ländern am 1. Juni gefeiert und soll speziell auf die Rechte und Bedürfnisse von Kindern aufmerksam machen.





