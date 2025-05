Offenbach - Am Samstagnachmittag werden schwere Gewitter in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erwartet.



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte mit, dass es zu Überflutungen von Kellern und Straßen, Schäden durch Hagelschlag an Gebäuden und Fahrzeugen sowie zu entwurzelten Bäumen kommen kann. Auch Blitzschäden seien örtlich möglich.



Die aktuellen Warnungen gelten bis Mitternacht. Eine Verlängerung der Warnungen oder eine Ausdehnung auf weitere Gebiete sei möglich. Erste Unwetter bilden sich laut DWD bereits im Bereich der Eifel.



Aus Südwesteuropa strömt aktuell sehr warme Subtropikluft nach Deutschland, was die Entwicklung kräftiger Gewitter mit erhöhtem Unwetterpotenzial begünstigt. Betroffen sind hauptsächlich das südliche Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Hessen, später auch Thüringen, Südniedersachsen und das nördliche Franken.





