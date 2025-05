ZenaTech treibt Quantencomputing im Wetterprojekt "Clear Sky" voran

Anzeige / Werbung

Das Technologieunternehmen ZenaTech hat ein Fortschrittsupdate zu seinem Wettervorhersageprojekt Clear Sky veröffentlicht. Im Zentrum der Initiative steht die Kombination aus KI-gesteuerten Drohnenschwärmen und Quantencomputing, die künftig eine deutlich präzisere Prognose extremer Wetterlagen ermöglichen soll. Die Lösung richtet sich vor allem an Unternehmen und Behörden - mit dem Ziel, Schäden zu minimieren und Leben zu schützen.

Das Projekt nähert sich der Marktreife: Eine Beta-Version der Anwendung soll in Kürze verfügbar sein. Dabei kommen autonome Drohnen zum Einsatz, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz koordiniert fliegen und in Echtzeit meteorologische Daten erfassen. Die hochfrequenten Messungen liefern Informationen über atmosphärische Bedingungen in bislang kaum erreichbaren Regionen - etwa innerhalb aktiver Sturmsysteme.

Die gesammelten Daten werden mit Hilfe von Quantencomputern verarbeitet. Diese versprechen eine deutlich gesteigerte Rechenleistung bei der Analyse komplexer Wetterdaten, was besonders bei kurzfristigen Prognosen zu einer höheren Genauigkeit führen soll. Ziel ist es, extreme Wetterereignisse wie Tornados, Hurrikans oder schwere Gewitter besser vorhersagen zu können.

ZenaTech kündigte im Zuge der Projektfortschritte auch den Ausbau seines Quantencomputing-Teams an. In den kommenden Monaten sollen 20 Spezialisten an Clear Sky mitarbeiten, zusätzlich werden zehn weitere Ingenieure eingestellt. Neben dem Wetterprojekt sollen auch andere interne Vorhaben von dem Know-how profitieren.

Laut dem Natural Catastrophe and Climate Report von Gallagher Res verursachten allein im Jahr 2024 wetterbedingte Extremereignisse weltweit Schäden von rund 417 Milliarden US-Dollar. Die Zahl solcher Ereignisse hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. 58 Wetterkatastrophen verursachten im vergangenen Jahr jeweils Schäden in Milliardenhöhe - die zweithöchste jemals registrierte Zahl.

Mit Clear Sky reagiert ZenaTech auf diese Entwicklung mit einem datenbasierten, technologiegestützten Ansatz. Die Verbindung von KI, Drohnentechnologie und Quantencomputing eröffnet dabei neue Perspektiven für die hochauflösende und lokal präzise Wetterbeobachtung.

