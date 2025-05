München (ots/PRNewswire) -MILLIONEN VON FANS AUS DER GANZEN WELT VERFOLGTEN DEN UNVERGLEICHLICHEN AUFTRITT DER KULTIGEN ROCKBAND VOR DEM GRÖSSTEN SPIEL IM VEREINSFUSSBALLPEPSIKICKOFFSHOW - Die globalen Superstars LINKIN PARK lieferten eine außergewöhnliche Headliner-Performance in der Münchner Fußball-Arena zur diesjährigen UEFA Champions League Final Kick Off Show, präsentiert von Pepsi. Eine der kultigsten Rockbands der Welt trat nur wenige Minuten vor dem größten Spiel im europäischen Klubfußball live auf. Die mit Spannung erwartete Show war ein unvergessliches Erlebnis für die Tausenden im Stadion und die Millionen Zuschauer in aller Welt.Die von Pepsi präsentierte Kick Off Show des UEFA Champions League Finales fand vor ausverkauftem Haus im Vorfeld der epischen Begegnung zwischen Paris Saint-German und dem FC Internazionale Milano statt. LINKIN PARK unterhielt die Fans mit einer berauschenden Performance, die die Lieblingssongs der Fans, eine kultige Bühne und erstklassige Spezialeffekte beinhaltete.LINKIN PARK kehrten kürzlich mit der Veröffentlichung von FROM ZERO, ihrer ersten neuen Musik seit sieben Jahren, triumphal ins Rampenlicht zurück. Das Album erreichte weltweit die Spitze der Charts und enthält die Nummer-1-Hits "Heavy Is The Crown" und "The Emptiness Machine", der mit über 250 Millionen Streams zum größten Rocksong des Jahres 2024 avancierte. Wie Billboard berichtet, war LINKIN PARK die einzige Rockband, die im Jahr 2024 die Marke von 2 Milliarden jährlichen Streams überschritten hat.Jetzt hat die Band ihre brandneue Ära zu einem neuen Höhepunkt geführt, indem sie Fußball- und Musikfans mit einer fesselnden Performance und einer Setlist vereint, die das Beste aus ihrem Vermächtnis, aus Vergangenheit und Gegenwart, repräsentiert. Während des gesamten Auftritts gaben LINKIN PARK eine typisch energiegeladene Performance ihrer kultigen Hits wie "In The End" und "Numb", sowie "Heavy Is The Crown" und "The Emptiness Machine" von ihrem neuen FROM ZERO (Deluxe Edition) Album, das am 16. Mai auf den Markt kam. Fans können LINKIN PARK ab sofort auf ihrer From Zero World Tour erleben. Alle Termine und Restkarten sind unter linkinpark.com/tour (http://inkinpark.com/tour) erhältlich.Die Setlist enthielt auch einen Ausschnitt des Songs LINKIN PARK, der anlässlich der offiziellen Ankündigung im April aufgenommen wurde und den kultigen Sound der Band mit der Kultur des europäischen Fußballs verbindet. Mit Klängen, die von der UEFA Champions League inspiriert sind - der Schlag des Leders, der Pfiff eines Freistoßes, die Geräusche der leidenschaftlichsten Fans der Welt - war das Segment eine direkte Anspielung auf die Fußballfans im Stadion und auf der ganzen Welt.Die herausragende Performance von LINKIN PARK kombinierte maskierte Darsteller in fließenden Umhängen, dynamische Flaggen-Choreographien und innovative SFX zu einer visuell beeindruckenden Mischung aus Musik, Bewegung und Design.Pepsi ist stolz darauf, jedes Jahr die UEFA Champions League Final Kick Off Show zu präsentieren, in der die Welten des Fußballs und der Musik zu einer Nacht voller epischer Unterhaltung verschmelzen. Bei diesem bedeutenden Ereignis werden weiterhin die bekanntesten Künstler präsentiert und Fußball- und Musikfans durch ein fesselndes Spektakel vereint, das die globale Plattform "Thirsty For More" von Pepsi verkörpert.Fans werden ermutigt, auf dem Laufenden zu bleiben, indem sie Pepsi auf Instagram (https://www.instagram.com/pepsiglobal/?hl=en),https://twitter.com/PepsiCoX (vormals Twitter (https://twitter.com/PepsiCo)) undhttps://www.facebook.com/PepsiGlobal/Facebook (https://www.facebook.com/PepsiGlobal/) folgen.PEPSIKICKOFFSHOWPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2700645/LINKIN_PARK.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2700647/LINKIN_PARK.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2665176/Pepsi_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/linkin-park-rocken-die-uefa-champions-league-final-kick-off-show-prasentiert-von-pepsi-302470071.htmlPressekontakt:pepsikos@hopeandglorypr.com; pepsicomediarelations@pepsico.comOriginal-Content von: Pepsi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179915/6046060