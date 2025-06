Ferden VS - Im Lötschental hat sich die Situation drei Tage nach dem Bergsturz von Blatten VS etwas entspannt. Der Spiegel des hinter dem Schuttkegel aufgestauten Sees ist gesunken. Für eine Entwarnung ist es nach Aussage der lokalen Behörden aber noch zu früh. «Die Lonza schient ihren Weg gefunden zu haben», sagte der Blattener Gemeindepräsident Matthias Bellwald an einer Medienkonferenz am Samstag im Nachbardorf Ferden. Es liege aber in der Natur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...