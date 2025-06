Berlin - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) sieht keine Notwendigkeit für strengere Strafen bei Messerangriffen.



"Ich verschließe mich keiner ernsthaft geführten Debatte", sagte Hubig der "Rheinischen Post". Aber sie halte nichts von "lautstarken oder undurchdachten Forderungen nach schärferen Strafen". Wichtiger seien schnelle Verfahren, klare Ansagen und Prävention - "gerade wenn es um Kinder und Jugendliche geht", ergänzte die Ministerin.



Hubig sagte überdies, eine Anhebung der Mindeststrafe auf ein Jahr, wie sie manche forderten, "kann in besonderen Fällen zu ungerechten Ergebnissen führen". Das belaste die Justiz und helfe am Ende nicht weiter.



Mit Blick auf die Haltung von Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte Hubig: "Für das Strafrecht ist das Justizministerium zuständig, nicht das Innenministerium. Aber natürlich stehen wir beide schon jetzt in einem offenen und konstruktiven Austausch." Justiz- und Innenministerium verstünden sich als Partner, nicht als Gegner. "Wir haben uns fest vorgenommen, dass wir Konflikte nicht öffentlich austragen", so die SPD-Politikerin.





