Am 28. April hatten wir Express-Service folgenden Text im Express-Service veröffentlicht: "Die Kurserholung läuft bei der DWS Group-Aktie ISIN: DE000DWS1007 auf Hochtouren. Am Freitag hat die Aktie auch den Sprung über die 100-Tage-Linie geschafft und wenn man die Chartindikatoren anschaut, zeigen die nach Norden. Die Analysten sind sich nicht ganz einig, was eine Gesamtbewertung mit 2 x kaufen und 4 x halten zeigt. Die letzten Kursziele liegen zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...