Warschau - Der rechte Kandidat Karol Nawrocki hat die Präsidentschaftswahl in Polen gewonnen. Er wurde nach Auszählung von mehr als 99 Prozent der Stimmen am frühen Montagmorgen von mehreren großen polnischen Medien zum Sieger ausgerufen.



Demnach sollen in der Stichwahl 51 Prozent der Stimmen auf ihn entfallen sein und 49 Prozent auf den proeuropäischen Warschauer Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski. Ein offizielles Endergebnis soll im Laufe des Tages veröffentlicht werden.



Der parteilose Nawrocki war als Kandidat der rechtskonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) ins Rennen gegangen. Durch seinen Sieg dürfte es für das Mitte-Links-Bündnis von Ministerpräsident Donald Tusk schwer bleiben, Reformen durchzusetzen, da der Präsident in Polen über starke Vetorechte verfügt.





