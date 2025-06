Der Produzentenverband der Landwirtschaftlichen Genossenschaft Chania in Griechenland organisierte am 19. Mai 2025 eine Presseveranstaltung für die laufende dreijährige "Oracando"-Kampagne im Café Clementine in Barendrecht, Niederlande. Diese Veranstaltung war Teil des EU-geförderten Programms "Oracando", das darauf abzielt, das Bewusstsein für...

Den vollständigen Artikel lesen ...