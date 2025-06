Der DFHV hat auch in diesem Jahr wieder renommierte Fachexperten eingeladen, um gemeinsam mit Mitgliedern und Gästen über den Tellerrand hinauszuschauen, berichtet der Deutsche Fruchthandelsverband e.V. in seinem Newsletter. KI bringt neue Chancen, aber auch Gefahren. Was ist Social Engineering? Wie können Unternehmen infiltriert werden, ohne dass diese davon auch nur das...

Den vollständigen Artikel lesen ...