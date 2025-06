Süßkirschen sind zwar relativ neu in der südafrikanischen Landwirtschaft, gewinnen aber dank der Entwicklung von Sorten mit geringeren Kältebedarf an Bedeutung. Diese Expansion findet hauptsächlich in der Region Koue Bokkeveld, in der Nähe von Ceres statt, die für ihr kältefreundliches Klima bekannt ist, berichtet Frutas de Chile. Bildquelle: Pixabay...

Den vollständigen Artikel lesen ...