USD/CAD wertet ab, da der Kanadische Dollar Unterstützung von den Erwartungen erhält, dass die BoC die Zinsen am Mittwoch stabil hält.Der rohstoffgebundene CAD gewinnt an Boden aufgrund verbesserter Rohölpreise.Trump plant, die Einfuhrzölle von 25% auf 50% zu erhöhen, um die US-Stahlindustrie zu sichern.USD/CAD setzt seine Verluste in der zweiten aufeinanderfolgenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...