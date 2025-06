ZUG (dpa-AFX) - Der Baustoffhersteller Holcim hat grünes Licht für die Abspaltung seines Nordamerikageschäfts erhalten. Die neue Gesellschaft mit dem Namen Amrize soll am 23. Juni 2025 erstmals an der Börse gehandelt werden - gleichzeitig an der SIX in Zürich und an der New Yorker NYSE.

Die Aktien werden unter dem Tickersymbol "AMRZ" gehandelt, wie Holcim am Montag mitteilte. Amrize wird zum Start in die beiden bedeutendsten Schweizer Aktienindizes SMI und SLI aufgenommen, wie die SIX bereits früher mitgeteilt hatte. Auch eine Aufnahme in US-Indizes wird angestrebt.

Die Abspaltung erfolgt zu 100 Prozent: Holcim-Aktionärinnen und -Aktionäre erhalten für jede gehaltene Holcim-Aktie eine Amrize-Aktie. Maßgebend ist der Aktienbestand zum Handelsschluss am 20. Juni. Der Spin-off soll steuerneutral in der Schweiz und steuerfrei in den USA erfolgen.

Die Ratingagenturen S&P und Moody's bewerten das neue Unternehmen mit der Bonitätsstufe "Investment Grade" (BBB+ beziehungsweise Baa1), wie es in der Mitteilung weiter hieß. Zur Finanzierung stehen Amrize demnach unter anderem 3,4 Milliarden US-Dollar an Anleihen, eine Kreditlinie über 2 Milliarden und ein Commercial-Paper-Programm in gleicher Höhe zur Verfügung.

Amrize ist künftig der größte Anbieter von Baulösungen in Nordamerika mit über 1000 Standorten und rund 19.000 Mitarbeitenden. Der operative Hauptsitz liegt in Chicago, die Gesellschaft ist im schweizerischen Zug beheimatet. Künftig will sich Amrize auf Investitionen, Zukäufe und hohe Kapitalrenditen konzentrieren.

Holcim selbst will sich nach der Abspaltung auf Europa, Australien, Nordafrika und Lateinamerika fokussieren und mit nachhaltigen Baulösungen weiterwachsen. Nach dem Spin-off wird Holcim über 46.000 Mitarbeitende beschäftigen. Der Hauptsitz bleibt ebenfalls in Zug./to/hr/AWP/men