02.06.2025 / 07:30 CET/CEST

Circus SE verlegt globales Headquarter nach München München wird zum globalen Zentrum für KI-getriebene Innovation, Engineering-Talent und strategische Partnerschaften in Bildung und Robotik

Neuer Hauptsitz stärkt Circus' Rolle als Technologieführer in Robotik und embodied KI und verankert weltweit die globalen Aktivitäten mit voller Kontrolle über Forschung & Entwicklung und Vorserienfertigung München, 2. Juni, 2025 - Circus SE (XETRA: CA1 ), ein weltweit agierendes Technologieunternehmen im Bereich KI-Software und autonome Robotik für die Food-Service-Industrie, gibt heute die Verlegung seines globalen Headquarters nach München bekannt. Mit diesem Schritt positioniert sich das Unternehmen strategisch im Zentrum einer der dynamischsten Deep-Tech-Regionen Europas. Bereits seit Jahren ist Circus mit Engineering- und Robotics-Teams in der Region aktiv. Der neue Hauptsitz in München wird nun zum zentralen Steuerungs- und Entwicklungssitz für alle globalen Aktivitäten - von der KI- und Robotik-Forschung über die Vorserien-Fertigung bis hin zur internationalen Skalierung des Geschäfts. Ein besonderer Fokus liegt dabei zudem auf dem neuen militärischen Robotiksystem CA-M, das in München weiterentwickelt und in Kleinserie produziert wird. "Mit dem Einzug von OpenAI, NVIDIA und anderen globalen Tech-Leadern wird München zu einem der wenigen Orte weltweit, an dem Spitzenforschung, Unternehmertum und exzellente Ingenieurskunst zusammenkommen", sagt Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer von Circus. "Wir bauen hier die Zukunft der Robotik - von unseren zivilen Automatisierungslösungen bis hin zu Lösungen im Bereich Verteidigung der nächsten Generation - und München wird unser langfristiges Launchpad sein." Der neue Standort wird als interdisziplinäres R&D-Zentrum fungieren und enge Kooperationen mit Universitäten, Forschungseinrichtungen und Industriepartnern ermöglichen. Ziel ist es, ein nachhaltiges Ökosystem für die nächste Generation KI-basierter Robotiksysteme mitzugestalten. "Das Ökosystem in München entwickelt sich stetig weiter zu einem globalen Hotspot für Robotik und KI", sagt Dr. Arne Rost, Mitglied des Circus-Beirats und Geschäftsführer des Venture Labs Robotics/KI der Technischen Universität München. "Die Stadt vereint akademische Exzellenz, unternehmerische Dynamik und internationales Deep-Tech-Talent - und Circus gehört zu den ambitioniertesten Unternehmen, die dieses Ökosystem aktiv mitprägen." Die Expansion von Circus ist Teil einer wachsenden Entwicklung, bei dem sich führende Tech-Unternehmen weltweit für München als Standort entscheiden, um Innovationen mit globaler Wirkung zu skalieren. Während die Serienproduktion anläuft und die internationalen Einsätze des Robotiksystems CA-1 vorbereitet werden, steht Circus bereit, die Rolle intelligenter Maschinen im Alltag neu zu gestalten - und München ist der Ausgangspunkt dieser Entwicklung. Über Circus SE Circus SE (XETRA: CA1) ist ein globales Technologieunternehmen im Bereich der Embodied AI und KI-Software in der Food-Service-Branche und treibt Innovation sowie Autonomie in personalintensiven Branchen voran. Mit ihrem Kernprodukt, dem CA-1 Roboter, ist Circus Vorreiter in der Anwendung von Embodied AI und integriert modernste Technologien in reale Betriebsabläufe und transformiert so die Food-Service-Branche. Durch die Verbindung von hochentwickelter Robotik, KI-gestützter Software und dem Anspruch, globale Herausforderungen zu lösen, gestaltet Circus die Zukunft autonomer Systeme und definiert die Zusammenarbeit von Mensch und KI neu. Mit Hauptsitz in Deutschland und einer stetig wachsenden internationalen Präsenz führt Circus die nächste Generation von KI-Anwendungen an. Kontakt: Circus SE

