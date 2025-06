In den beiden ersten Teilen unserer Serie zu Carl Zeiss Meditec haben wir die jüngsten Führungswechsel und die kurzzeitigen Hemmnisse im Geschäftsmodell beleuchtet. Im dritten Teil prüfen wir, ob die aktuell sehr günstige Bewertung der Aktie attraktiv genannt werden kann. Wer sich Kurschart und Bewertung von Carl Zeiss Meditec in den vergangenen rund sechs Jahren anschaut, erkennt zwei charakteristische Phasen und aktuell einen möglichen Wendepunkt. Zwei Phasen seit 2018 Im Mai 2018 lagen Kurs und Bewertung der MDAX-Aktie (58,95 Euro; DE0005313704) auf einem ähnlichen Niveau wie heute, ehe eine fulminante Geschäftsbelebung einsetzte. Das Unternehmen wuchs kontinuierlich im Umsatz (etwa 8% pro Jahr) und erreichte zugleich eine kräftige Ausweitung der EBITDA-Marge (in der Spitze bis auf 26,4%). Dieses Zusammenspiel von Wachstum und Profitabilität haben wir in der Analyse des Geschäftsmodells ausführlich erläutert. Bis in den Spätsommer 2021 stieg der Aktienkurs auf rund 200 Euro, während das 12-Month-Forward-KGV mit knapp 68 seinen Höchststand erreichte, da Investoren das steigende operative Momentum vorwegnahmen. Ende 2021 markierte der Wechsel ...

