Die indische Rupie erholt sich in der frühen europäischen Sitzung am Montag. Stärkere BIP-Daten aus Indien unterstützen die INR, aber höhere Ölpreise und Wetten auf Zinssenkungen der RBI könnten den Aufwärtstrend begrenzen. Händler warten auf die US ISM Manufacturing PMI-Daten für Mai, die später am Montag veröffentlicht werden, vor der Zinsentscheidung ...

