Berlin - Der Vorsitzende der Deutsch-Polnischen Parlamentariergruppe, Paul Ziemiak, sieht die Präsidentschaftswahlen in Polen als "Zäsur". Er habe den Wahlkampf sehr intensiv verfolgt und "es war eine absolute Polarisierung und wir sehen jetzt, wie gespalten das Land ist", sagte er am Montag im ARD-Morgenmagazin.



"So einen Wahlkrimi hat es in Polen noch nicht gegeben und das ist jetzt tatsächlich eine Zäsur." Das gelte nicht nur innerhalb Polens, sondern sicherlich auch in den deutsch-polnischen Beziehungen. Mit dem neuen Präsidenten werde es nicht einfacher, "denn er hat im Wahlkampf sehr antideutsche Töne auch angestimmt". Aber auch er sollte eine Chance bekommen, so Ziemiak.



Bei der Stichwahl am Sonntag hatte sich der rechte Kandidat Karol Nawrocki knapp gegen den proeuropäischen Warschauer Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski durchgesetzt.





© 2025 dts Nachrichtenagentur