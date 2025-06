EUR/JPY zieht am Montag in der frühen europäischen Sitzung einige Verkäufer in die Nähe von 163,15 an. Das Währungspaar hält die bullische Stimmung über dem 100-Tage-EMA aufrecht, jedoch kann eine weitere Konsolidierung mit neutralem RSI-Indikator nicht ausgeschlossen werden. Der unmittelbare Widerstand wird bei 164,26 gesehen; die anfängliche Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...