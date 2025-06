Der japanische Yen steigt am Montag zum dritten Mal in Folge gegenüber einem schwächeren USD.Die unterschiedlichen Erwartungen an die Geldpolitik von BoJ und Fed sowie die wiederbelebte Nachfrage nach sicheren Anlagen kamen dem JPY zugute.Hoffnungen auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und Japan unterstützen den JPY weiter und belasten das USD/JPY-Paar. ...

