Hier ist, was Sie am Montag, den 2. Juni, wissen müssen:Der US-Dollar (USD) schwächt sich am ersten Handelstag im Juni gegenüber seinen Haupt-Währungsrivalen. In der zweiten Tageshälfte wird der US-Wirtschaftskalender die ISM-Einkaufsmanagerdaten (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im Mai enthalten. Die Marktteilnehmer werden auch die Kommentare von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...