Die Commerzbank-Aktie hatte zuletzt ein neues Jahreshoch nach dem nächsten aufgestellt. Mitte letzter Woche erhielt die Aktie indes einen Dämpfer und verlor auch am Donnerstag an Wert. Am Freitag wurde wieder ein kleines Plus markiert, doch nun hat der Monat Juni begonnen.UniCredit-CEO Andrea Orcel hat seit seinem Einstieg bei der Commerzbank im September letzten Jahres seinen Anteil aufgestockt und hält nun, auch über Derivate, rund 29 Prozent der Anteile. Ein Übernahmeangebot erfolgte aber bisher ...

