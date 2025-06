Startet der DAX am Montag gleich mit einer Überraschung in eine sehr ereignisreiche Woche? Außerdem stehen derzeit Stahl-Aktien und der Telekommunikationsanbieter Vodafone aus unterschiedlichen Gründen unter Druck. Ganz knapp unter der runden Marke von 24.000 Punkten hat der DAX einen etwas schwächerer Start in eine ereignisreiche Woche abgelegt. Im frühen Handel verlor der deutsche Leitindex zunächst 0,2 Prozent auf 23.959 Punkte. Er bleibt damit ...

