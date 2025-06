Nach dem Kurssprung vom Donnerstag (+3,3%) hat die NVIDIA-Aktie am Freitag 2,9% auf 135,13 USD abgegeben. Rückblick: NVIDIA hatte am späten Mittwochabend die Zahlen zum ersten Quartal präsentiert und dabei die Erwartungen erneut übertroffen. Die Aktie reagierte darauf am Donnerstag mit einem Kurssprung, konnte das Februar-Top aber - trotz ...

