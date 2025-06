Die deutschen Gesellschaften der Meyer Burger sind in der Insolvenz. Das betifft die Solarzellenfabrik in Thalheim sowie die Technologieentwicklung in Hohenstein-Ernstthal. Die beiden deutschen Produktionsgesellschaften der Schweizer Meyer Burger Technologie AG sind in der Insolvenz. Wie das Unternehmen mitteilte, haben die Meyer Burger (Industries) GmbH in Thalheim und die Meyer Burger (Germany) GmbH in Hohenstein-Ernstthal jeweils Insolvenzverfahren beantragt.Im Rahmen der laufenden Sanierungsverhandlungen ...

