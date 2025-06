Die Rheinmetall Aktie hat sich in den vergangenen Wochen spektakulär entwickelt und zeigt sich weiter als einer der stärksten Titel im DAX. Seit dem Einbruch auf 933 Euro beim marktweiten Kursrutsch am 7. April hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Am Freitag schloss die Aktie bei 1.885 Euro auf XETRA, heute Morgen liegt der Tradegate-Kurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...