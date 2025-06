Berlin - Der stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Andreas Audretsch fordert Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) dazu auf, alle ihre privaten Firmenbeteiligungen zu veröffentlichen.



"Katherina Reiche besitzt Unternehmensanteile und will gleichzeitig nicht sagen, welche das sind", sagte Audretsch den Sendern RTL und ntv. Erfahrungen aus der Wirtschaft wie bei der bisherigen Energiemanagerin könnten in der Politik wichtig sein, so Audretsch. "Das geht aber nur, wenn man Transparenz herstellt - und an der Stelle blockiert die Ministerin."



Audretsch reicht die bisherige Antwort aus dem Ministerium zu seiner parlamentarischen Anfrage nicht aus. Reiche verschweige, ob sie ihre Firmenbeteiligungen zum Beispiel treuhänderisch verwalten lassen oder verkaufen wolle, so der Grünen-Politiker. Zudem sei unklar, welche Compliance-Regeln im Ministerium gelten würden. "Das muss alles offengelegt werden, weil ansonsten der Verdacht besteht, dass Entscheidungen nicht im Sinne des Landes, sondern zum eigenen Vorteil gefällt werden."





