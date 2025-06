Der Schokoladen-Hersteller will die gesamte Photovoltaik-Anlage bis zum zweiten Quartal 2026 fertigstellen. Im zweiten Ausbauschritt sollen auch noch Ladesäulen gebaut werden. Zudem befinden sich weitere Photovoltaik-Anlagen im Bau und in der Vorbereitung. Die Firma Storck ist eigentlich bekannt für ihre Schokolade. Nun wurde bekannt, dass sie an ihrem Produktionsstandort im westfälischen Halle auch eine Photovoltaik-Parkplatz-Anlage mit 2,3 Megawatt baut. Die Arbeiten haben bereits begonnen. Die Fertigstellung der Gesamtanlage ist für das zweite Quartal 2026 geplant, wie ein Storck-Sprecher auf ...

