Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Aktivität in der deutschen Industrie hat im Mai leicht nachgelassen. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 48,3 von 48,4 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 48,8 ermittelt worden. Der Index liegt damit seit nunmehr fast drei Jahren unter der Referenzlinie von 50,0 Punkten, die Wachstum von Schrumpfung trennt.

"Der jüngste Einkaufsmanagerindex verschleiert dabei, dass das Produktionsvolumen seit März in jedem Monat gestiegen ist", erklärte S&P Global. "Die Zuwachsrate hat sich gegenüber dem 37-Monatshoch von April allerdings leicht abgeschwächt und war die niedrigste in der aktuellen Expansionsphase. Ein wesentlicher Grund für die höhere Fertigungsrate war der zweite Anstieg der Neuaufträge aus dem Ausland in Folge."

"Die meisten Beobachter haben sich so sehr daran gewöhnt, dass von der Industrie schlechte Nachrichten kommen, dass der Blick für die positiven Meldungen verloren geht", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. "Deswegen sollte man nicht nur den Einkaufsmanagerindex im Blick haben, der marginal gefallen ist und sich weiterhin im kontraktiven Bereich befindet. Vielmehr sollte man berücksichtigen, dass sich die Daten insgesamt positiv entwickelt haben."

June 02, 2025 04:08 ET (08:08 GMT)

