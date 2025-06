Betroffen sind die Solarzellenfertigung in Thalheim sowie der Standort für Photovoltaik-Technologieentwicklung und Maschinenbau in Hohenstein-Ernstthal mit insgesamt rund 620 Mitarbeitern. Nur zwei Tage nachdem der Schweizer Hersteller von Solarzellen und -modulen Meyer Burger am 29. Mai den Stopp der Modulproduktion in den USA und die Entlassung aller 282 Mitarbeiter am Standort Goodyear (Arizona) AZ bekanntgab, folgt eine nicht mehr überraschende Meldung zu den beiden deutschen Standorten des Unternehmens: Für die beiden deutschen Tochtergesellschaften der Meyer Burger Technology AG, die Meyer ...

