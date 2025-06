Unterföhring (ots) -- Sky Sport überträgt alle Spiele der Neuauflage des Vorjahresfinals zwischen Titelverteidiger Florida Panthers und den Edmonton Oilers live und exklusiv- Michael Leopold und Sky Experte Patrick Ehelechner kommentieren die Auftaktpartie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ab 1:45 Uhr- "Stanley Cup Final - Der Countdown" am Mittwoch ab 19:30 Uhr auf Sky Sport News- Sky Sport bleibt auch in den kommenden Jahren die exklusive Heimat für 300 Live-Spiele pro Saison: Fans können über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) live dabei seinUnterföhring, 2. Juni 2025 - Chance zu Revanche für die Edmonton Oilers: das Team um Leon Draisaitl und Connor McDavid steht wie bereits vor einem Jahr im Stanley Cup Final und wird dort erneut auf die Florida Panthers treffen, die 2024 nach einer dramatischen Serie über sieben Spiele den ersten Titel der Franchise-Geschichte feierten. Dieses Mal wollen die Oilers endlich den Bann brechen: seit 35 Jahren warten die Fans in Edmonton auf den Titel, seit mittlerweile 32 Jahren ging der Stanley Cup nicht mehr an ein kanadisches Team.Sky Sport überträgt die Finalserie um den größten Titel im Eishockey live und exklusiv, wahlweise mit deutschem und mit Originalkommentar. Spiel 1 der Neuauflage des Vorjahresfinals steht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ab 1:45 Uhr auf dem Programm und wird in Edmonton ausgetragen. Michael Leopold und Sky Experte Patrick Ehelechner kommentieren die Auftaktpartie der Serie.In den weiteren Spielen, von denen Sky Sport immer jeweils ab 1:45 Uhr live berichtet, kommen in der Nacht auf Samstag (7. Juni) Olivier Zwartyes und Patrick Ehelechner zum Einsatz, in der Nacht auf Dienstag (10. Juni) Michael Leopold und Patrick Köppchen. Ab Spiel 3 wird zudem Sky Reporter Benjamin Heckner vor Ort sein und aus Florida bzw. Edmonton berichten.Auch Spiel 4 in der Nacht auf Freitag (13. Juni) sowie alle möglichen weiteren Spiele der Best-of-Seven-Serie wird Sky Sport live und exklusiv übertragen.Zur Einstimmung auf die Finalserie wird Sky Sport News am Mittwoch um 19:30 Uhr "Stanley Cup Final - Der Countdown" zeigen. Die Sondersendung zum NHL-Finale wird außerdem direkt vor der Live-Übertragung des Auftaktspiels ab 1:15 Uhr auf Sky Sport Mix wiederholt.Sky Sport bleibt langfristig die Heimat der NHL in Deutschland und ÖsterreichNach dem Stanley Cup Final dürfen sich Fans der besten Eishockey-Liga der Welt auch in den kommenden Jahren auf über 300 Live-Spiele pro Saison freuen, die Sky Sport exklusiv übertragen wird.Wie bereits seit 2021 wird Sky Sport während der NHL-Saison in der Regel mindestens eine Begegnung pro Tag live übertragen, darunter Spiele der Regular Season, der Stanley Cup Playoffs und des Stanley Cup Finals. Zudem wird Sky Sport unter anderem das NHL Winter Classic sowie die Spiele der NHL Global Series live übertragen und weiterhin regelmäßig die Live-Übertragungen des NHL Saturday und des NHL Sunday zeigen, die mit Rücksicht auf die internationalen Eishockeyfans zur europäischen Abendzeit angesetzt werden. Ausgewählte Spiele werden auch in Zukunft mit deutschem Kommentar begleitet, sämtliche Spiele werden mit dem englischsprachigen Original-Kommentar angeboten.Über die Live-Spiele hinaus wird Sky Sport unter anderem auch Spiel-Zusammenfassungen sowie die von der NHL produzierte Highlight-Show "On the Fly" anbieten.Die NHL mit Sky Stream live erlebenSämtliche Übertragungen der NHL bei Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de/stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream)).Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky Sport zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Das Stanley Cup Final 2025 live bei Sky Sport:Nacht auf Donnerstag, 5. Juni:1:45 Uhr: Spiel 1, Edmonton Oilers - Florida Panthers auf Sky Sport MixNacht auf Samstag, 7. Juni:1:45 Uhr: Spiel 2, Edmonton Oilers - Florida Panthers auf Sky Sport MixNacht auf Dienstag, 10. Juni:1:45 Uhr: Spiel 3, Florida Panthers - Edmonton Oilers auf Sky Sport MixNacht auf Freitag 13. Juni:1:45 Uhr: Spiel 4, Florida Panthers - Edmonton Oilers auf Sky Sport Mixfalls notwendig: Nacht auf Sonntag, 15. Juni:1:45 Uhr: Spiel 5, Edmonton Oilers - Florida Panthers auf Sky Sport Mixfalls notwendig: Nacht auf Mittwoch 18. Juni:1:45 Uhr: Spiel 6, Florida Panthers - Edmonton Oilers auf Sky Sport Mixfalls notwendig: Nacht auf Samstag, 21. 