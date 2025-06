Über zwölf Jahre hinweg stand Burkhard Lohr an der Spitze des Düngemittel- und Salzproduzenten K+S. Zu seinem Amtsantritt hatte das Unternehmen zahlreiche Probleme, allen voran eine hohe Verschuldung. Diese wurde in den letzten Jahren kräftig abgebaut. Mittlerweile hat K+S eine sehr solide Bilanz und ein starkes Standbein in Nordamerika. Wie bereits seit längerer Zeit feststand, ist Lohr nun Ende Mai abgetreten. Ab heute leitet das neue Vorstandsteam unter der Leitung des CEO Christian Meyer die ...

