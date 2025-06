Kitzbühel (ots) -Alpines Golf-Highlight findet kommendes Jahr in Tirol statt.Die DP World Tour, neben der PGA Tour die weltweit größte und prestigeträchtigste Turnierserie im Profigolfsport, setzt ihre Erfolgsgeschichte in Österreich fort: Nach der erfolgreichen Austragung auf Gut Altentann zieht das Turnier 2026 nach Kitzbühel und setzt damit ein kraftvolles Signal für den Golfsport und den Ganzjahrestourismus in Tirol."Die DP World Tour ist neben der PGA Tour die weltweit größte Turnierserie im Profigolfsport. Daher freuen wir uns sehr, dass wir in Kooperation mit SalzburgerLand diese internationale Sportveranstaltung zu uns holen konnten und mit Kitzbühel einen erfahrenen Partner mit exzellentem Golfangebot an unserer Seite haben", erklärt Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung. "Mit der Austragung im Frühsommer stärken wir die touristische Randzeit und setzen den Weg in Richtung Ganzjahrestourismus konsequent fort. Gleichzeitig bringen wir mit dieser Veranstaltung unsere alpine Landschaft über viele Stunden prominent ins Bild."Dr. Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführung Kitzbühel Tourismus, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass der Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith Austragungsort der nächsten Austrian Alpine Open und somit Teil der DP World Tour wird. Mit gleich vier Golfplätzen vor Ort zählt Kitzbühel zu den führenden Golfregionen im Alpenraum. Der Golfsport ist eine strategische Stärke unserer Sommerpositionierung, und mit gezielten Investitionen - etwa in den Bereichen Golf und Bike - haben wir eine klare Qualitätsoffensive gestartet. Diese verstehen wir auch als starken Schulterschluss zwischen Salzburg und Tirol."Die Bedeutung des Events für die Region hebt auch Edwin Weindorfer, CEO von Golf Enterprises und Veranstalter der Austrian Alpine Open, hervor: "Mit der DP World Tour bringen wir nicht nur Spitzensport auf höchstem Niveau nach Kitzbühel, sondern positionieren die Region auch als internationale Golfdestination mit nachhaltigem Potential. Die Kombination aus sportlicher Exzellenz, traumhafter Naturkulisse und erstklassiger Infrastruktur macht die Austrian Alpine Open zu einem echten Highlight im Turnierkalender - für Profis und Besucher gleichermaßen.""Die Austrian Alpine Open als Teil der DP World-Tour für Kitzbühel - dem Golfzentrum der Alpen - zu gewinnen, geht über ein sportliches Highlight hinaus. Es ist ein großartiges Statement für die Zukunft von Kitzbühel als die alpine Destination für das gesamte Jahr", sagt Dr. Christian Harisch, Obmann von Kitzbühel Tourismus. "Kitzbühel verbindet Weltoffenheit, Qualität und gelebte Gastfreundschaft auf höchstem Niveau. Mit Veranstaltungen wie dieser zeigen wir, wie moderner Ganzjahrestourismus im Alpenraum aussehen kann: international, nachhaltig und inspiriert von echter Leidenschaft für Sport und Natur."Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus Gmbh, einer der Initiatoren des Comebacks der DP World Tour in Österreich, sagt: "Die Partnerschaft mit Tirol bei der Austragung der Austrian Alpine Open im Rahmen der DP World Tour ist ein starkes Signal für die alpine Sport- und Tourismusregion. Gemeinsam schaffen wir es, die Sichtbarkeit unserer Regionen als erstklassige Golfdestinationen international zu erhöhen. Diese Kooperation bringt nicht nur den Spitzensport zu uns, sondern stärkt auch die Wertschöpfung und das touristische Profil in der Nebensaison."Österreichs Golf-Shootingstar Maximilian Steinlechner hat bei den diesjährigen Austrian Alpine Open sein bestes Ergebnis auf der DP World Tour eingefahren. Der Tiroler freut sich, kommendes Jahr in seinem Heimatbundesland auf höchster Ebene abschlagen zu dürfen. "Es wird ganz sicher ein Highlight. Es ist großartig dabei sein zu dürfen, hoffentlich 2026 als vollwertiges Mitglied der DP World Tour", sagt der 25-Jährige, der diese Saison regulär auf der zweiten Profi-Ebene, der Hotelplanner-Tour spielt, aber auf dem besten Weg ist, sich seine Tourkarte für die kommende Saison zu verdienen.Die Austragung des Turniers im SalzburgerLand und in Kitzbühel ist ein Meilenstein für den Profigolfsport in Österreich und stärkt die alpine Region nachhaltig als attraktives Ganzjahresreiseziel. Golfsportfans dürfen sich auf hochkarätige Wettbewerbe vor einer beeindruckenden Bergkulisse freuen - ein sportliches und touristisches Ereignis von internationalem Format.Weitere Informationen zur Destination Kitzbühel finden Sie unter kitzbuehel.comPressekontakt:Kitzbühel TourismusMag. (FH) Anna Lena Obermoser, MATelefon: +43 5356 66660 16E-Mail: a.obermoser@kitzbuehel.comWebsite: presse.kitzbuehel.comOriginal-Content von: Kitzbühel Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75408/6046780