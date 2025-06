EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Dividende

Gerresheimer passt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an Vorläufiges Ergebnis Q2 2025: Organisches Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, Adjusted EBITDA-Marge um 19 %

Weiterhin gedämpfte Nachfrage im Kosmetikmarkt

Temporärer Nachfragerückgang bei Containment-Lösungen für oral einzunehmende flüssige Medikamente

Neuer Dividendenvorschlag von 4 % des Grundkapitals

Langfristige Wachstumsaussichten bleiben intakt Düsseldorf, 2. Juni 2025. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter sowie globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, passt seine Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2025 an. Hintergrund ist die weiterhin anhaltende gedämpfte Nachfrage im Kosmetikmarkt sowie ein von der Gesellschaft als temporär eingeschätzter Nachfragerückgang im Bereich Containment-Lösungen für oral einzunehmende flüssige Medikamente (Oral Liquids). Das organische Umsatzwachstum im 2. Quartal wird im Vergleich zur Vorjahresperiode voraussichtlich im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen, die Adjusted EBITDA-Marge um 19 %. Damit liegt das Wachstum im 1. Halbjahr 2025 insgesamt niedriger als erwartet. Selbst unter Berücksichtigung des erwarteten deutlich stärkeren zweiten Halbjahres 2025 ist das ursprünglich für das Geschäftsjahr 2025 prognostizierte Wachstum somit nicht erreichbar. Im Geschäftsjahr 2025 erwartet das Unternehmen nun ein organisches Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr von 1 bis 2 % (zuvor: 3 bis 5 %) und eine Adjusted EBITDA-Marge um 20 % (zuvor 22 %). Das Adjusted EPS wird im Vergleich zum Vorjahr im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zurückgehen (zuvor: Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich). Die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens bleiben intakt. Angesichts der Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2025 hat der Vorstand beschlossen, auf der Hauptversammlung am 5. Juni 2025 einen neuen Gewinnverwendungsvorschlag zur Abstimmung zu stellen, um die finanzielle Flexibilität des Unternehmens zu erhalten. Demnach soll die auszuzahlende Dividende für das Geschäftsjahr 2024 auf das Minimum von 4 % des Grundkapitals reduziert werden, das entspricht 0,04 Euro je Aktie statt zuvor 1,25 Euro je Aktie. Der Aufsichtsrat wird zeitnah über eine Anpassung des Gewinnverwendungsvorschlags beraten. "Wir werden im 2. Quartal 2025 wieder ein organisches Umsatzwachstum erzielen, die Wachstumsdynamik in Teilbereichen unseres Geschäfts ist jedoch angesichts aktueller Entwicklungen in der Gesamtwirtschaft und in unserer Branche niedriger als erwartet. Deshalb müssen wir unsere Wachstumserwartungen für das Gesamtjahr anpassen", erläutert Dietmar Siemssen. "Unsere langfristigen Aussichten, darunter insbesondere das Wachstum mit Containment-Lösungen und Drug-Delivery-Systemen für biopharmazeutische Medikamente, einschließlich des GLP-1-Geschäfts, bleiben unverändert positiv." Organisches Wachstum in Q2 2025 mit gedämpfter Dynamik Gerresheimer erwartet nach vorläufigen Zahlen für das 2. Quartal ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich und eine Adjusted EBITDA-Marge um 19 %. Zum organischen Wachstum haben unter anderem nun realisierter Umsätze im Spritzengeschäft beigetragen, die sich aus dem ersten in das zweite Quartal 2025 verschoben hatten. Die Ergebnisse des 2. Quartals sind jedoch von der temporären Nachfrageschwäche im Kosmetikmarkt und bei Containment-Lösungen für Oral Liquids geprägt. Damit liegt das Wachstum im 1. Halbjahr 2025 insgesamt niedriger als antizipiert. Neuer Dividendenvorschlag von 4 % des Grundkapitals Der Vorstand hat angesichts der Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen, der Hauptversammlung am 5. Juni 2025 einen neuen Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2024 zu unterbreiten. Damit soll die finanzielle Flexibilität des Unternehmens erhalten bleiben. Für das Geschäftsjahr 2024 soll demnach nur die Mindestdividende von 4 % des Grundkapitals ausgeschüttet werden, das entspricht einer Dividende von 4 Cent je Aktie. Der Aufsichtsrat wird zeitnah über eine Anpassung des Gewinnverwendungsvorschlags beraten. Neue Prognose für Geschäftsjahr 2025 - weiterhin organisches Wachstum Im 2. Halbjahr 2025 erwartet Gerresheimer wieder ein deutlich stärkeres Wachstum. Dieses wird die niedrigere Wachstumsdynamik des 1. Halbjahres 2025 jedoch voraussichtlich nicht vollständig kompensieren können. Das Unternehmen hat deshalb seine Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst und geht nun von einem organischen Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr von 1 bis 2 % und eine Adjusted EBITDA-Marge um 20 % aus. Wachstumstreiber im 2. Halbjahr werden die Wiederaufnahme der vollen Produktion in Morganton und Lohr, Systemen und Lösungen für Biopharmazeutika, der Anlauf neuer Produktionslinien durch die erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsprojekte und das erweiterte Portfolio von High Value Solutions sein. Gerresheimer wird am 10. Juli 2025 wie geplant ein vollständiges Update zu den Ergebnissen des 2. Quartals und des 1. Halbjahrs 2025 sowie zur mittelfristigen Prognose geben. Langfristig unverändert positive Aussichten Die langfristigen Aussichten von Gerresheimer bleiben unverändert positiv. Die Unternehmensgruppe verfügt über ein breites Portfolio von Systemen und Lösungen für die Pharma- und Biotechbranche mit einem steigenden Anteil von spezifischen Lösungen für Biopharmazeutika und anderen High Value Solutions. Die Akquisition von Bormioli Pharma hat darüber hinaus das Portfolio nochmals erweitert und neue Möglichkeiten der Systemintegration eröffnet. Angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2025 Umsatzwachstum: 1-2 % (organisch)

Adjusted EBITDA-Marge: ~ 20 % (organisch)

Adjusted EPS-Wachstum: Rückgang im niedrigen zweistelligen Prozentbereich (währungsbereinigt)



Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an Drug-Containment-Lösungen inklusive Verschlüsse und Zubehör, sowie Drug-Delivery-Systemen, Medizinprodukten und Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitale Lösungen für die Therapiebegleitung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Karpulen, Ampullen, Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Gerresheimer unterstützt seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette und der Adressierung der wachsenden Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit. Mit über 40 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Die Gruppe erwirtschaftete zusammen mit Bormioli Pharma 2024 einen Umsatz von rund 2,4 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell rund 13.400 Mitarbeitende. Die Gerresheimer AG notiert im MDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

www.gerresheimer.com

Kontakt Gerresheimer AG Presse Jutta Lorberg

Head of Corporate Communication

T +49 211 6181 264

jutta.lorberg@gerresheimer.com Marion Stolzenwald

Senior Manager Corporate Communication

T +49 172 2424 185

marion.stolzenwald@gerresheimer.com

Investor Relations Guido Pickert

Vice President Investor Relations

T +49 211 6181 220

gerresheimer.ir@gerresheimer.com Thomas Rosenke

Senior Manager Investor Relations

T +49 211 6181 187

gerresheimer.ir@gerresheimer.com



