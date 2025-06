© Foto: Unsplash

Xiaomis Elektro-Offensive läuft heiß. Über 20.000 SU7-Auslieferungen im Mai, und im Juli kommt der neue SUV. Analysten sehen große Chancen, auch gegenüber Tesla.Xiaomi bleibt in der Offensive - besonders im Bereich Elektroautos. Im Mai 2025 lieferte das Unternehmen zum achten Mal in Folge mehr als 20.000 Fahrzeuge seines Elektromodells SU7 aus. Exakte Zahlen nennt Xiaomi nicht, die Mai-Zahl wird jedoch mit "über 20.000" beziffert - im April waren es laut Hersteller rund 28.000. Der SU7 war im März 2024 auf den Markt gekommen und wird als chinesische Antwort auf Teslas Model 3 gehandelt. Für zusätzlichen Schub soll im Juli der neue SUV YU7 sorgen. Die Serienproduktion läuft an - und …