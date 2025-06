Düsseldorf (ots) -Sharp freut sich, Ihnen einen umfassenden Ratgeber mit dem Titel "Welcher Fernseher passt zu mir und wie stelle ich ihn richtig auf?" präsentieren zu können.Die Einkaufshilfe richtet sich an alle, die vor der Kaufentscheidung stehen, und liefert klare Informationen zu wichtigen TV-Technologien wie LED, QLED, OLED sowie zu Auflösungsstandards von Full HD über 4K/UHD bis hin zu 8K.Der Ratgeber erklärt zudem, wie sich die Bildschirmgröße in Abhängigkeit zum Sitzabstand und der Raumgröße optimal wählen lässt. So finden Käufer Hinweise zur idealen TV-Diagonale, die das Seherlebnis verbessert und individuelle Bedürfnisse sowie das Budget berücksichtigt.Alle Texte und Informationen stehen Ihrer Redaktion frei zur Verfügung. In Teilen oder als Ganzes.Die ausführliche Langfassung des Ratgebers und weiteren Materialien können Sie hier herunterladen (https://sharp.rtfm-pr.de/TV-Ratgeber_and_Assets.zip).Pressekontakt:SharpKai Thielen (Director Marketing EU)E-Mail: sharp@rtfm-pr.deAgenturrtfm GmbHSven SchirmerNadine KrämerE-Mail: sharp@rtfm-pr.deTelefon: +49(0)911 310 910 87Original-Content von: Sharp Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152544/6047002