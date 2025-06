Bürgerbeteiligung kann die Akzeptanz zum Ausbau von Batteriespeichern in Deutschland erhöhen. Darauf weist der digitale Beteiligungsdienstleister Eueco hin. Dienstleister Eueco bietet Unterstützung bei einer Bürgerbeteiligung für Systeme neuer Batteriespeicher an. Hintergrund ist, dass in Deutschland immer mehr Projekte entstehen, oft getragen von Stadtwerken, Energieversorgern oder Entwicklern. Doch technischer Fortschritt allein genüge nicht - entscheidend sei die Akzeptanz in der Bevölkerung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...