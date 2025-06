Die Erneuerbaren insgesamt kommen auf 72,4 Prozent. Dies ist der höchste jemals verzeichnete Anteil in Deutschland. Den Eigenverbrauch mit eingerechnet lieferten die Photovoltaik-Anlagen im Mai fast 11. 300 Gigawattstunden Solarstrom - ein neuer Rekord. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) vermeldete am Wochenende, dass 2025 das drittsonnigste Frühjahr seit 1951 war. Viele der Sonnenstunden gab es auch Mai, was wiederum die Erzeugung der Photovoltaik-Anlagen in Deutschland zu neuen Rekordwerten trieb. Nach den Auswertungen von Energy-Charts vom Fraunhofer ISE erreichte die Photovoltaik mit etwa 9818 ...

